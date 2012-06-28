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市场报道 | 2012年 6月 28日 星期四 21:41 BJT

〔美国热股〕谷歌将于7月中旬开卖首款平板电脑,股价盘初下跌逾1%

路透6月28日电---互联网搜索巨头谷歌(GOOG.O)将自7月中旬开卖首款平板电脑产品,价格定在199美元,希望藉此方法来复制其在智能手机上的成功;目前平板电脑市场上热战方酣,领导产品为亚马逊(AMZN.O)的Kindle Fire及苹果(AAPL.O)的iPad.[ID:nST0469464]

谷歌股价周四盘初跌1.33%,至561.59美元.(完)

--编译 李春喜;审校 于春红

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