〔美国热股〕苹果的中国供应商违反劳动法,苹果盘初小跌

香港个股：GIC减持中广核电力逾6,100万港元股份，H股比例降至4.8%
路透香港2月17日 - 据香港联交所周五的资料显示，新加坡政府投资公司（GIC）近日减持中广核电力逾6,100万港元的股份，H股的持股比例降至4.8%。
路透6月28日电---总部位于纽约的劳工权益组织--中国劳工观察(China Labor Watch)表示,苹果(AAPL.O)的中国供应商违反了当地劳动法,让工人加班时间过长且克扣保险.[ID:nSB1638568]
苹果股价周四盘初跌0.52%,至571.55美元.(完)
--编译 李春喜;审校 于春红
路透香港2月17日 - 据香港联交所周五的资料显示，新加坡政府投资公司（GIC）近日减持中广核电力逾6,100万港元的股份，H股的持股比例降至4.8%。
路透北京2月17日 - 中国证监会周五表示，上市公司申请非公开发行股票的，拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的20%。上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月。
路透香港2月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，作为独家牵头行兼簿记行，渣打香港已为中国国有汽车生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)启动2.9亿美元五年期可转让定期贷款。