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亚洲 | 2012年 6月 28日 星期四 21:44 BJT

〔美国热股〕苹果的中国供应商违反劳动法,苹果盘初小跌

路透6月28日电---总部位于纽约的劳工权益组织--中国劳工观察(China Labor Watch)表示,苹果(AAPL.O)的中国供应商违反了当地劳动法,让工人加班时间过长且克扣保险.[ID:nSB1638568]

苹果股价周四盘初跌0.52%,至571.55美元.(完)

--编译 李春喜;审校 于春红

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