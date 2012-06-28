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市场报道 | 2012年 6月 28日 星期四 21:46 BJT

〔美国热股〕华尔街投行对Facebook初始评级好坏不一,后者股价下跌

路透6月28日电---Facebook(FB.O)在与华尔街建立关系方面也许遇到了麻烦.协助Facebook首次公开发行(IPO)的各大银行周三正式给予该股初始评级,但同时就Facebook商业模式的不确定性、利润压力、以及转型至移动技术的难度发出警告.[ID:nSB1637418]

Facebook股价周四盘初下跌0.93%,至31.94美元.(完)

--编译 李春喜;审校 于春红

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