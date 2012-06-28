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市场报道 | 2012年 6月 28日 星期四 21:50 BJT

〔美国热股〕欧盟驳回微软对反垄断裁决的上诉,后者股价早盘下跌

路透6月28日电---微软(MSFT.O)对欧盟此前一项反垄断裁决的上诉遭到驳回,这标志着欧盟执委会与该公司就其商业行为长达10年的纷争接近结束.

微软股价周四盘初下跌约0.72%,报29.95美元.(完)

--编译 李春喜;审校 于春红

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