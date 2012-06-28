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市场报道 | 2012年 6月 28日 星期四 21:52 BJT

〔美国热股〕AT&T称AMC Networks涨价幅度过高,前者股价下跌

路透6月28日电---美国第二大移动服务提供商美国电话电报公司(AT&T)(T.N)称,与AMC Networks (AMCX.O)续签U-verse电视协议时,对方"涨价的幅度过高".AT&T认为该价格很不合理.

AT&T股价周四盘初下跌0.42%,报35.04美元.(完)

--编译 李春喜;审校 于春红

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