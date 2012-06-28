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市场报道 | 2012年 6月 28日 星期四 21:51 BJT

〔美国股市〕开低,受累于欧债危机忧虑

路透纽约6月28日电---美国股市周四开低,因市场怀疑最新的欧盟峰会能否出台遏制危机的具体举措.

金融类股.GSPF表现最差,板块整体跌幅为1.2%.因此前有报导称摩根大通(JPM.N)交易亏损或高达90亿美元.

道琼工业指数.DJI开盘跌99.68点或0.79%,报12,527.33点;标准普尔500指数.SPX跌11.15点或0.84%,至1,320.70点;Nasdaq指数.IXIC跌34.17点或1.19%,报2,841.15点.(完)

--编译 王洋;审校 王兴亚

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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