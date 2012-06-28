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市场报道 | 2012年 6月 28日 星期四 22:01 BJT

〔美国热股〕FDA批准Arena Pharmaceuticals减肥药上市,其股价反而下跌

路透6月28日电---美国食品药物管理局(FDA)批准Arena Pharmaceuticals Inc(ARNA.O)的减肥药Belviq上市,因公共健康倡议人士敦促对美国日益蔓延的肥胖问题推出新的对策.这也是美国13年来首个获批的减肥药.

该公司股价周四早盘下跌近2%,报11.16美元.(完)

--编译 李春喜;审校 于春红

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