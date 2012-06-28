美国各类经济指标总览--2012/6/28

中国证券：上市公司非公开发行股票数量不得超过总股本的20%--证监会
路透北京2月17日 - 中国证监会周五表示，上市公司申请非公开发行股票的，拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的20%。上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月。
美国商务部周四公布,美国第一季国内生产总值(GDP)环比年率终值为增长1.9%,市场预估和前值均为增长1.9%.第一季GDP隐性平减指数终值为上升2.0%(预估和前值均为升1.7%)[ID:nSB1638518]
美国劳工部周四公布:美国6月23日当周初请失业金人数降至38.6万人(预估为38.5万人).[ID:nSB1638834]
当前值 前次值
失业率(%) 8.2(5月) 8.1(4月)
非农业就业岗位(万) 增加6.9(5月) 增加7.7(4月修正值)
平均时薪(%) +0.1(5月) +0.1(4月修正值)
消费者物价指数(CPI)(%) -0.3(5月) 持平(4月)
不包括食品和能源CPI(%) +0.2(5月) +0.2(4月)
实质所得(%) +0.1(5月) +0.1(4月修正值)
生产者物价指数(PPI)(%) -1.0(5月) -0.2(4月)
不包括食品和能源PPI(%) +0.2(5月) +0.2(4月)
国内生产总值(GDP)(%) +1.9(第一季终值) +3.0(2011年第四季)
GDP平减指数(%) +2.0(第一季终值) +1.1(2011年第四季)
零售销售(%) -0.2(5月) -0.2(4月修正值)
国际贸易收支(亿美元) 逆差500.6(4月) 逆差526.2(3月修正值)
雇佣成本(%) +0.4(第一季) +0.5(第四季)
工业生产(%) -0.1(5月) +1.0(4月修正值)
产能利用率(%) 79.0(5月) 79.2(4月修正值)
初请失业金人数(万人) 38.6(6月23日当周) 39.2(6月16日当周修正值)
联邦预算(亿美元) 赤字1,246(5月) 盈余591.2(4月)
领先指标(%) +0.3(5月) -0.1(4月修正值)
个人所得(%) +0.2(4月) +0.4(3月修正值)
个人消费支出(PCE)物价(%) 持平(4月) +0.2(3月修正值)
消费者信贷(亿美元) 增加65(4月) 增加124(3月修正值)
企业库存(%) +0.4(4月) +0.3(3月修正值)
建筑支出(%) +0.3(4月) +0.3(3月修正值)
消费者信心 62.0(6月) 64.4(5月修正值)
房屋开工(万户) 70.8(5月) 74.4(4月修正值)
建筑许可(万户) 78.4(5月修正值) 72.3(4月修正值)
成屋销售(万户) 455(5月) 462(4月修正值)
新屋销售(万户) 36.9(5月) 34.3(4月修正值)
工厂订单(%) -0.6(4月) -2.1(3月修正值)
耐久财(耐用品)订单(%) +1.1(5月) -0.2(4月修正值)
供应管理协会非制造业指数 53.7(5月) 53.5(4月)
供应管理协会制造业指数 53.5(5月) 54.8(4月)
趸售(批发)库存(%) +0.6(4月) +0.3(3月)
进口物价(%) -1.0(5月) 持平(4月修正值)
出口物价(%) -0.4(5月) +0.4(4月修正值)
单位劳工成本(%) +2.0(第一季初值) +2.7(第四季修正值)
非农业生产率(%) -0.9%(第一季修正值) +1.2(第四季修正值)
经常账(亿美元) 赤字1,373 赤字1,187
(第一季初值) (第四季修正值)(完)
--整理 王洋;审校 李军
路透北京2月17日 - 中国证监会周五表示，上市公司申请非公开发行股票的，拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的20%。上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月。
路透香港2月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，作为独家牵头行兼簿记行，渣打香港已为中国国有汽车生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)启动2.9亿美元五年期可转让定期贷款。
0953GMT * 澳元可能特别容易受到当前股市跌势的影响 * 澳元/美元先前走势非常强劲，自12月以来上涨7.7% * 但澳元/美元多次在0.77水位遇阻回落，与2016年情况相似 * 交易员目前的澳元部位偏多，整体上也作多收益较高的货币 * 澳元多仓可能遭遇出清压力，若收在0.7622美元下方，可能引发争相退出部位的卖盘 (完) (编译 蔡美珍；审校 张明钧)