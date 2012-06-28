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市场报道 | 2012年 6月 28日 星期四 22:22 BJT

〔美国热股〕Greenbrier Cos的季度获利好于预期,股价小跌

路透6月28日电---美国轨道车制造商Greenbrier Cos Inc(GBX.N)的季度获利高于分析师预期,因产品交货增长.该公司预计第四季获利和营收将会增长.

Greenbrier Cos股价周四早盘跌0.18%,报16.09美元.(完)

--编译 李春喜;审校 利棣儿

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