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亚洲 | 2012年 6月 28日 星期四 23:15 BJT

〔标题新闻〕野村控股<8604.T>将削减CEO和其他高管薪酬,以图平息内线交易丑闻--消息

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL3E8HS4H3]

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