〔陆家嘴论坛〕若国际货币体系过度波动,或影响人民币国际化进程--央行官员

路透基点：北汽集团启动2.9亿美元五年期可转让定期贷--TRLPC
路透香港2月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，作为独家牵头行兼簿记行，渣打香港已为中国国有汽车生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)启动2.9亿美元五年期可转让定期贷款。
路透上海6月29日电---中国人民银行研究局局长张健华周四晚间称,欧债危机等若引发国际货币体系过度波动,或影响到人民币国际化进程.
"人民币还是不完全可兑换的,我们在资本项下的开发,是一个渐进的过程,正在朝向于人民币的完全可兑换在走,"他在参加陆家嘴论坛时称,"在这个过程当中,如果说国际上货币体系波动比较大,对我们这个进程可能会有影响.希望相对来说有一个稳定的货币环境."
他指出,像欧美这种国际货币的发行体,若能保持稳定的或者比较负责任的货币政策,无论对全球还是中国稳定人民币币值、人民币将来走出去都可能会比价有利.
中国从2009年7月提出了跨境人民币贸易结算的试点,迈出了人民币国际化的第一步.中国政府赴港参加"庆香港回归"的中央代表团周四表示,将在深圳前海推动人民币项目可兑换的试验.这是中国首次迈出资本项目可兑换的步伐.[ID:nSH0109105]
张健华并称,本月初央行三年半来首次降息并调整存贷款利率浮动区间,是在按既定规划推进利率市场化进程.目的主要是完善市场运行体制,给金融机构更大的自主定价权;另外就是应对经济的下滑,其中主要还是针对国内经济形势的变化,而非外部环境.
本月初,中国央行宣布自2008年末全球金融危机爆发以来首次降息,大型投行普遍预测年内中国还有降息可能.央行同时并将存款利率浮动区间的上限调整为基准利率的1.1倍,将贷款利率下限调整为基准利率的0.8倍,朝利率市场化迈进一步.[ID:nSB1595120]
中国部分商业银行反应迅速,随之普遍调整了从活期到定期的部分存款利率,拉开了存款竞争的序幕.[ID:nSB1601294](完)
--发稿 曹巍浩; 审校 乔艳红
路透香港2月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，作为独家牵头行兼簿记行，渣打香港已为中国国有汽车生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)启动2.9亿美元五年期可转让定期贷款。
0953GMT * 澳元可能特别容易受到当前股市跌势的影响 * 澳元/美元先前走势非常强劲，自12月以来上涨7.7% * 但澳元/美元多次在0.77水位遇阻回落，与2016年情况相似 * 交易员目前的澳元部位偏多，整体上也作多收益较高的货币 * 澳元多仓可能遭遇出清压力，若收在0.7622美元下方，可能引发争相退出部位的卖盘 (完) (编译 蔡美珍；审校 张明钧)
* 短率未变，分配不均但整体偏宽 * 大型龙头银行微升买票利率，先前偏低 * 银行承作跨月RP仍保守以对 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月17日 - 台湾银行间短率周五大致持稳。资金调度人员称，两年期定存单标售显示市场资金稳 中偏宽，虽然银行间仍分配不均，但要度过月底应无问题。 资金调度人士表示，月底有四天连续假期，为因应不时之需，部分银行态度仍保守，到期不愿拆出。但也 有银行因资金改善，拆入到期后不再续借。这显示分配不均的情况仍在，但已较日前有所改善。 〞两大龙头至少一家有钱，以前是当救援用，现在要靠他当主场投手。〞一位大型票券商交易主管说。 另一大型票券商交易员称，两年期定存单标售结果出炉后，今日市场气氛更为好转，原本开开关关的银行 ，今日多可以开门拆款与买票。 一大型银行资金调度人士表示，感觉大家今日都用不到钱，有些到期没有继续拆借。明日因月底连续假期 弹性上班，气氛料将更为清淡。 不过另一拆入方的大型银行人士则称，部