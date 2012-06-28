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市场报道 | 2012年 6月 29日 星期五 01:52 BJT

〔美国热股〕摩根大通大跌,因报导称其衍生品交易巨亏或高达90亿美元

路透纽约6月28日电---纽约时报报导,摩根大通(JPM.N)因信贷衍生品交易产生的亏损可能高达90亿美元,远超该银行此前的预估.摩根大通拒绝对该报导发表评论.

在周四午后交易中,摩根大通大跌逾4%,或1.61美元,报35.17美元.(完)

--编译 于春红;审校 李军

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