〔英国债市〕收于四周高点,英国央行量化宽松预期提供支撑

路透伦敦6月28日电---英国公债期货周四收于四周高点,投资者的避险买盘提供支撑,因投资者认为欧债危机难以很快解决.此外,数据显示英国经济陷入衰退,提升了对央行出台刺激政策的预期.

官方数据显示,英国在2011年末陷入衰退,而且情况较之前的判断要严重.如果不是政府支出大幅增长,今年年初的经济滑坡将会严重得多.

英国央行总裁金恩本周稍早对经济前景给出了非常悲观的评价,这使押注央行最早可能在下周重启公债购买计划的预期升温.

"过去几年来对英国央行不会大举采取措施的押注,押中次数不太多.当然,最近央行给出的信息显示对经济的看法尤为悲观,"加拿大皇家银行策略师Sam Hill表示."我们充分相信,这次他们会做出有力回应."

9月英债期货FLGU2结算价升46跳动点,至120.04,但落后可比德债FGBLU2约15个跳动点,因投资者聚焦于周四稍晚开始的欧盟峰会.

此外,德国政府官员发布言论,反对在银行仍由各国自行监督的情况下使用欧洲纾困基金帮助受困银行进行资本重组,这也给避险资产的涨势增添动能.

现货市场方面,指标10年期英债收益率(殖利率)GB10YT=RR下跌5个基点,报1.64%,较可比德债收益率EU10YT=RR差走阔1个基点,至13个基点.

英国股市收跌0.6%,亦使英国公债受到支撑.(完)

--编译 李春喜;审校 母红

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