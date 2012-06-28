〔金属期市〕期铜收低,因欧盟领导人在债务危机问题上分歧依旧

* 欧盟领导人在欧债危机问题上分歧依旧

* 美国经济数据好坏不一,未向期铜提供支撑

* 受库存数据影响,期锌在下跌六个交易日后反弹

* 市场关注:周五上海期货交易所公布一周金属库存数据

路透纽约/伦敦6月28日电---铜价周四在四个交易日内首次收低,料将创下去年第三季以来表现最糟的一季,因全球经济增长前景大致受欧债危机拖累而表现黯淡.

盘中交投清淡,因悲观的投资者对欧盟峰会持观望态度,许多人担心该峰会不会成功缓解欧债危机.

欧盟领导人周四开始召开峰会,就如何解决欧债危机,他们分歧依旧,欧元区财长努力寻找稳定西班牙和意大利借贷成本的短期方法,但德国表示不愿意分担其他国家的债务.

"世界上没有欧洲问题解决方案,如果有的话,早就推出了,"Sarhan Capital首席执行长Adam Sarhan称.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3跌20美元,报每吨7,385美元,在亚洲交易时段一度升至7,449.50美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)-交投最活跃的9月期铜合约HGU2结算价下挫2.50美分,报每磅3.3315美元,盘中交投区间介于3.3160至3.3675美元.

根据汤森路透初步数据,纽约市场截至尾盘成交量降至63,500口,较30日均值低逾20%.

"我们知道德国不会支持欧元区共同债券,金属对宏观经济状况非常敏感,其已受到风险厌恶情绪的全面打压,"VTB Capital分析师Andrey Kryuchenkov称.

期铜价格本季已累计跌约13%,今年迄今累计跌4%.伦敦期铜市场的未平仓合约已跌至近三年的最低位.

期铜已形成逆价差,暗示现货市场吃紧.现货铜较三个月期铜CMCU0-3周三升水最高达21美元,上周初为贴水10美元.

"长期来说,铜应受益于今年下半年中国季节性需求回升,我们确实已看到上海铜库存下降,但对于投资者来说,我们需要宏观人气的改善,"Kryuchenkov称.

与此同时,美国经济数据未提供支撑.第一季消费者支出和出口增长低于预期,尽管上周初请失业金人数下降,而且第一季经济增长数据符合预期.

交投最热络的10月沪铜SCFcv1涨0.9%,报每吨54,200元人民币(合8,500美元).

上海一交易商称,铜价处于窄幅区间内,因人们长期担心全球经济状况及铜消费大国中国的需求情况,中国的需求仍十分不振.铜价技术阻力位在7,500美元左右,支撑位在7,250至7,300美元.

伦敦三个月期铝CMAL3跌27美元,报每吨1,845美元,上海期铝SAFcv1反弹2%.

中国基本金属上涨是因人们认为之前数个交易日的跌幅过大.

三个月期锌CMZN3逆市上涨,升38美元,报每吨1,794美元.

以下为1745GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 333.00 -2.65 -0.79 343.60 -3.08

LME期铝 1845.00 -27.00 -1.44 2020.00 -8.66

LME期铜 7380.00 -25.00 -0.34 7600.00 -2.89

LME期铅 1777.00 17.00 +0.97 2035.00 -12.68

LME期镍 16210.00 -40.00 -0.25 18710.00 -13.36

LME期锡 18500.00 -200.00 -1.07 19200.00 -3.65

LME期锌 1793.00 37.00 +2.11 1845.00 -2.82

上海期铝 15375.00 285.00 +1.89 15845.00 -2.97

上海期铜 54470.00 460.00 +0.85 55360.00 -1.61

上海期锌 14330.00 110.00 +0.77 14795.00 -3.14

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 于春红;审校 母红

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