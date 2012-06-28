〔纽约期市〕ICE原糖期货从七周高位大幅回落,但7月溢价劲扬

路透纽约/伦敦6月28日电---洲际交易所(ICE)原糖期货周四触及七周高位后大幅回落,市场波动性触及逾八个月来最高,因经济忧虑重压市场,不过即将到期的7月合约溢价却大涨.

咖啡期货走低,跌幅不及原糖期货,受累于欧盟峰会召开之际投资者寻求避险以及主要咖啡豆种植国巴西收割期的天气状况改善.美国可可期货基本持稳,在近期大涨后进行盘整,伦敦可可期货逆势而动,受英镑/美元走软提振扩大涨幅.

ICE-7月原糖期货SBc1回落0.21美分,或1%,结算价报每磅21.21美分,盘中大幅波动,交易区间为21.04-21.96美分.10月原糖期货SBV2回落0.42美分,或2%,收报每磅20.53美分,盘中触及七周高位21.39美分,后重挫至20.21美分.

在周五到期前,近月7月合约的溢价SB-1=R收报0.68美分,盘中走阔至0.81美分,周三收在0.47美分,因巴西付运推迟导致供应紧缺.

交易所数据显示,截至6月27日,7月合约未平仓合约减少12,199口,至34,121口,相当于173.3万吨原糖,交易商称,可能有大量合约交割.

甘蔗行业协会Unica本周稍早称,巴西中南部甘蔗压榨期前几个月出现的大范围降雨令糖生产放缓,将导致更多糖产出被推迟至此次收割季的后半部分.

伦敦8月白糖期货LSUc1收跌8.50美元,或1.4%,报每吨599.20美元.

ICE阿拉比卡咖啡期货也走低,9月阿拉比卡咖啡期货KCc2回落1.80美分,收报每磅1.6305美元.伦敦罗布斯塔咖啡期货小跌,9月罗布斯塔咖啡期货LRCc2收挫9美元,或0.4%,报每吨2,089美元.

ICE可可期货基本持稳,9月可可期货CCU2收跌2美元,报每吨2,230美元.9月伦敦可可期货LCCc2收高12镑,报每吨1,551英磅,受助于英镑兑美元走软.(完)