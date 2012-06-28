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市场报道 | 2012年 6月 29日 星期五 06:02 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收跌,市场静待农业部种植面积和库存报告

路透6月28日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四收跌,盘中走势震荡,受累于多头平仓,以及在美国农业部公布种植面积和季度库存报告前的头寸调整.

市场预计,农业部周五公布的报告中将上调2012年美国大豆种植面积预估.路透调查的19位分析师对美国大豆种植面积的平均预期为7,550万英亩,高于农业部3月预估的7,390万英亩.

基金持有大量CBOT大豆净多头头寸,令市场易受多头平仓打压.

农业部公布的数据显示,上周美国出口销售大豆793,100吨(包括旧作和新作),高于市场预期的50-70万吨.

数据还显示,上周出口销售豆粕261,300吨,高于市场预期的10-15万吨.出口销售豆油13,500吨,与市场预期一致.

CBOT-7月大豆期货SN2收跌5美分,报14.66美元.

7月豆粕合约SMN2收挫1.4美元,收报每短吨426.6美元.7月豆油合约BON2回落0.44美分,收报每磅50.92美分.

今日大豆预估成交量为220,341口;豆粕预估成交量为75,416口,豆油成交量为130,760口.

以下为CBOT农产品期货在2128 GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米Cc1 652.00 2.50 0.4% 0.9%

CBOT大豆Sc1 1466.00 -5.00 -0.3% 22.3%

CBOT豆粕SMc1 426.60 -1.40 -0.3% 37.9%

CBOT豆油BOc1 50.92 -0.44 -0.9% -2.2%

CBOT小麦Wc1 726.00 -6.00 -0.8% 11.2%

CBOT稻米RRc1 1456.50 -17.50 -1.2% -0.3%

EU小麦BL2H0 229.25 0.00 0.0% 13.2%

NYMEX原油期货CLc1 78.46 -2.52 -3.1% -20.6%

道琼工业指数.DJI 12,602 -25 -0.2% 3.1%

现货金XAU= 1551.29 -23.11 -1.5% -0.8%

欧元/美元EUR= 1.2437 -0.0033 -0.3% -3.9%

美元指数.DXY 82.7410 0.1230 0.2% 3.2%

波罗的海

干散货指数.BADI 994 6 0.6% -42.8%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)

--编译 母红;审校 李军

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