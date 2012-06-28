〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收跌,市场静待农业部种植面积和库存报告

路透基点：北汽集团启动2.9亿美元五年期可转让定期贷--TRLPC
路透香港2月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，作为独家牵头行兼簿记行，渣打香港已为中国国有汽车生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)启动2.9亿美元五年期可转让定期贷款。
路透6月28日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四收跌,盘中走势震荡,受累于多头平仓,以及在美国农业部公布种植面积和季度库存报告前的头寸调整.
市场预计,农业部周五公布的报告中将上调2012年美国大豆种植面积预估.路透调查的19位分析师对美国大豆种植面积的平均预期为7,550万英亩,高于农业部3月预估的7,390万英亩.
基金持有大量CBOT大豆净多头头寸,令市场易受多头平仓打压.
农业部公布的数据显示,上周美国出口销售大豆793,100吨(包括旧作和新作),高于市场预期的50-70万吨.
数据还显示,上周出口销售豆粕261,300吨,高于市场预期的10-15万吨.出口销售豆油13,500吨,与市场预期一致.
CBOT-7月大豆期货SN2收跌5美分,报14.66美元.
7月豆粕合约SMN2收挫1.4美元,收报每短吨426.6美元.7月豆油合约BON2回落0.44美分,收报每磅50.92美分.
今日大豆预估成交量为220,341口;豆粕预估成交量为75,416口,豆油成交量为130,760口.
以下为CBOT农产品期货在2128 GMT价格:
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
---------------------------------------------------
CBOT玉米Cc1 652.00 2.50 0.4% 0.9%
CBOT大豆Sc1 1466.00 -5.00 -0.3% 22.3%
CBOT豆粕SMc1 426.60 -1.40 -0.3% 37.9%
CBOT豆油BOc1 50.92 -0.44 -0.9% -2.2%
CBOT小麦Wc1 726.00 -6.00 -0.8% 11.2%
CBOT稻米RRc1 1456.50 -17.50 -1.2% -0.3%
EU小麦BL2H0 229.25 0.00 0.0% 13.2%
NYMEX原油期货CLc1 78.46 -2.52 -3.1% -20.6%
道琼工业指数.DJI 12,602 -25 -0.2% 3.1%
现货金XAU= 1551.29 -23.11 -1.5% -0.8%
欧元/美元EUR= 1.2437 -0.0033 -0.3% -3.9%
美元指数.DXY 82.7410 0.1230 0.2% 3.2%
波罗的海
干散货指数.BADI 994 6 0.6% -42.8%
--------------------------------------------------------
* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)
--编译 母红;审校 李军
路透香港2月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，作为独家牵头行兼簿记行，渣打香港已为中国国有汽车生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)启动2.9亿美元五年期可转让定期贷款。
0953GMT * 澳元可能特别容易受到当前股市跌势的影响 * 澳元/美元先前走势非常强劲，自12月以来上涨7.7% * 但澳元/美元多次在0.77水位遇阻回落，与2016年情况相似 * 交易员目前的澳元部位偏多，整体上也作多收益较高的货币 * 澳元多仓可能遭遇出清压力，若收在0.7622美元下方，可能引发争相退出部位的卖盘 (完) (编译 蔡美珍；审校 张明钧)
* 短率未变，分配不均但整体偏宽 * 大型龙头银行微升买票利率，先前偏低 * 银行承作跨月RP仍保守以对 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月17日 - 台湾银行间短率周五大致持稳。资金调度人员称，两年期定存单标售显示市场资金稳 中偏宽，虽然银行间仍分配不均，但要度过月底应无问题。 资金调度人士表示，月底有四天连续假期，为因应不时之需，部分银行态度仍保守，到期不愿拆出。但也 有银行因资金改善，拆入到期后不再续借。这显示分配不均的情况仍在，但已较日前有所改善。 〞两大龙头至少一家有钱，以前是当救援用，现在要靠他当主场投手。〞一位大型票券商交易主管说。 另一大型票券商交易员称，两年期定存单标售结果出炉后，今日市场气氛更为好转，原本开开关关的银行 ，今日多可以开门拆款与买票。 一大型银行资金调度人士表示，感觉大家今日都用不到钱，有些到期没有继续拆借。明日因月底连续假期 弹性上班，气氛料将更为清淡。 不过另一拆入方的大型银行人士则称，部