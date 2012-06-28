〔美国债市〕公债价格上涨,欧盟峰会期间避险买盘提供支撑

* 欧洲的不确定性刺激避险买盘

* 财政部标售七年期公债,买需相对疲弱

* 初请失业金数据显示美国就业市场低迷

路透纽约6月28日电---美国公债价格周四上涨,避险买盘提供主要支撑.欧盟领导人召开峰会,但对如何解决欧元区债务危机存在分歧.

欧洲财政官员正在加紧制定缓解西班牙和意大利市场压力的紧急措施.意大利指标10年期公债借款成本在周四的标售中触及六个月高点6.19%,不过投资者担心峰会不能推出足够有力的良方,平息投资者对欧元前景的担忧.

欧盟峰会开始时,领导人显然存在分歧.西班牙和意大利称需要采取紧急措施,但德国否定了欧元区可能不久将发行共同债券的说法.

德国周四重申,只有"在真正实现财政融合之后"才可能讨论共同承担债务.

此外,市场对峰会就其他提议达成一致的期望也不高,比如共同的银行业储蓄担保金,或扩大欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)的权力.

"来自欧洲的消息提振市场上扬,"纽约Decision Economics的分析师和执行董事Cary Leahey表示."德国仍然迟迟不肯前进,这继续为避险资产提供买需."

美国公债曾短暂回吐涨幅,因之前标售的290亿美元七年期公债买需相对疲弱.周二和周三分别标售的350亿美元两年期公债和同样数额的五年期公债买需也都低于往常.

不过,围绕欧洲的担忧久久不退,提振公债上涨,打击美国股市.SPX下跌.

指标10年期公债US10YT=RR价格上涨9/32,收益率(殖利率)US10YT=RR报1.59%,周三尾盘报1.62%.

"欧洲事态的任何进展都会继续成为焦点,尤其是欧盟峰会将要在今明两天举行,"Cantor Fitzgerald驻纽约策略师Justin Lederer表示."我们预计美国公债在可预见的未来仍会获得良好的支撑."

美国劳工部数据显示,虽然最近一周初请失业金人数减少,但仍处于较高的水平,这表明就业市场没有什么起色.此外,政府的数据也确认了第一季美国经济仅仅温和增长.

美国最高法院裁决支持奥巴马总统的医改法案核心内容,但对市场没有产生明显的影响.

30年期美债US30YT=RR价格上涨9/32,收益率US30YT=RR报2.68%,低于周三尾盘的2.69%.

太平洋投资管理公司(PIMCO)首席投资长葛罗斯表示,美债是全球投资环境不好时的最佳选择,但如果美国控制不了财政局面,这种状况将会改变.

"在投资市场,时点是个至关重要的因素,目前美债被认为是最安全的投资,这也是为什么PIMCO持有美债.但这种状况可能会改变,"葛罗斯周四在他最新的投资展望中写道.

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价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-29/32 (+) 0.305

五年期公债US5YT=RR 100-09/32 (+23/32) 0.693

10年期公债US10YT=RR 101-17/32 (+12/32) 1.582

30年期公债US30YT=RR 106-22/32 (+14/32) 2.674 (完)

--编译 李春喜;审校 李军

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