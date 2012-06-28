〔国际油市〕原油期货收低,第二季料将为2008年以来表现最糟的一季

* 美国最高法院作出关于医改裁决后,美股扩大跌势

* 欧元区在如何应对欧债危机方面意见严重分歧

* 市场关注:周五美国将公布消费者信心指数

路透纽约6月28日电---原油期货周四最多下跌3%,第二季料为2008年金融危机以来表现最糟的一季,因市场担心欧盟峰会将不会找到欧债危机的长久解决方案.

美国股市扩大跌幅,此前美国最高法院支持总统奥巴马医改法案核心内容,加剧了今日原油期货的压力.

尽管近期油价上涨,但第二季布兰特原油期货料将累计跌约25%,为2008年第四季以来表现最糟糕的一季.

美国原油期货累计跌约24%,也将创下2008年第四季以来最大季度跌幅.

"主要是由于欧元区问题、美元上涨及股市走疲,"Schork Group总裁Stephen Schork在提及今日油价下跌的原因时称.

欧元/美元下跌,因市场怀疑欧盟峰会的结果,打压了投资者对石油和其他商品等高风险资产的兴趣.

8月布兰特原油期货LCOc1结算价报每桶91.36美元,当日跌2.14美元,盘中低见90.88美元.

美国8月原油期货CLc1跌至八个月低位,收于每桶77.69美元,下跌2.52美元.

"股市进一步下跌是受最高法院裁决的带动,......这加剧了对原油期货的抛压,"Tradition Energy市场研究主管Addison Armstrong称.

他并表示,股市进一步下跌后,油市抛盘猛增,美国原油期货跌破79美元左右的技术支撑位.

盘中交投淡静,根据路透数据,布兰特原油期货成交量较30日均值高1%,美国原油期货成交量较30日均值低2.5%.

周四公布的经济数据打压原油期货,美国第一季国内生产总值(GDP)环比年率终值为增长1.9%,但消费者支出和出口增长不如此前预期的那样强劲.

另外的数据显示,美国上周初请失业金人数下降,但仍维持在高位,反映就业市场疲弱.

另外欧元区6月经济景气指数下降,因欧元区商业和制造业经理认为该地区经济表现不振,甚至在较富裕的北欧国家也是如此.

欧盟领导人周四在布鲁塞尔开始召开峰会,公开出现分歧.德国总理梅克尔与法国和意大利意见相佐,坚持认为解决欧元区基本问题优先于紧急行动.

据一位工会领导人称,挪威原油日产量降幅从本周初的24万桶进一步扩大至29万桶,因周日开始的石油工人罢工仍在继续,而且没有结束的迹象.

但挪威政府称,没有计划进行干预,一家当地行业协会称.

美国国务卿希拉里表示,奥巴马政府豁免对中国和新加坡的金融制裁,因这两个国家已大幅减少伊朗原油购买量.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

8月原油 77.69 -2.52 -3.1% 77.28 80.84 296,263 253,006

9月原油 78.10 -2.51 -3.1% 77.70 81.22 56,919 53,659

7月RBOB汽油 2.6142 -0.0062 -0.2% 2.5900 2.6240 11,404 29,499

8月RBOB汽油 2.4773 -0.0216 -0.9% 2.4572 2.5085 56,886 66,479

7月取暖油 2.5519 -0.0418 -1.6% 2.5369 2.6011 12,317 26,579

8月取暖油 2.5472 -0.0430 -1.7% 2.5333 2.5992 56,660 62,934

ICE合约

8月布兰特 91.36 -2.14 -2.3% 90.88 93.85 225,010 231,828

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 542,652 468,779 546,745 1,431,614 548

汽油 131,323 173,483 149,913 272,724 -9,005

取暖油 125,342 162,020 143,985 329,778 -6,967(完)