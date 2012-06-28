〔国际油市〕原油期货收低,第二季料将为2008年以来表现最糟的一季

中国证券：上市公司非公开发行股票数量不得超过总股本的20%--证监会
路透北京2月17日 - 中国证监会周五表示，上市公司申请非公开发行股票的，拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的20%。上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月。
* 美国最高法院作出关于医改裁决后,美股扩大跌势
* 欧元区在如何应对欧债危机方面意见严重分歧
* 市场关注:周五美国将公布消费者信心指数
路透纽约6月28日电---原油期货周四最多下跌3%,第二季料为2008年金融危机以来表现最糟的一季,因市场担心欧盟峰会将不会找到欧债危机的长久解决方案.
美国股市扩大跌幅,此前美国最高法院支持总统奥巴马医改法案核心内容,加剧了今日原油期货的压力.
尽管近期油价上涨,但第二季布兰特原油期货料将累计跌约25%,为2008年第四季以来表现最糟糕的一季.
美国原油期货累计跌约24%,也将创下2008年第四季以来最大季度跌幅.
"主要是由于欧元区问题、美元上涨及股市走疲,"Schork Group总裁Stephen Schork在提及今日油价下跌的原因时称.
欧元/美元下跌,因市场怀疑欧盟峰会的结果,打压了投资者对石油和其他商品等高风险资产的兴趣.
8月布兰特原油期货LCOc1结算价报每桶91.36美元,当日跌2.14美元,盘中低见90.88美元.
美国8月原油期货CLc1跌至八个月低位,收于每桶77.69美元,下跌2.52美元.
"股市进一步下跌是受最高法院裁决的带动,......这加剧了对原油期货的抛压,"Tradition Energy市场研究主管Addison Armstrong称.
他并表示,股市进一步下跌后,油市抛盘猛增,美国原油期货跌破79美元左右的技术支撑位.
盘中交投淡静,根据路透数据,布兰特原油期货成交量较30日均值高1%,美国原油期货成交量较30日均值低2.5%.
周四公布的经济数据打压原油期货,美国第一季国内生产总值(GDP)环比年率终值为增长1.9%,但消费者支出和出口增长不如此前预期的那样强劲.
另外的数据显示,美国上周初请失业金人数下降,但仍维持在高位,反映就业市场疲弱.
另外欧元区6月经济景气指数下降,因欧元区商业和制造业经理认为该地区经济表现不振,甚至在较富裕的北欧国家也是如此.
欧盟领导人周四在布鲁塞尔开始召开峰会,公开出现分歧.德国总理梅克尔与法国和意大利意见相佐,坚持认为解决欧元区基本问题优先于紧急行动.
据一位工会领导人称,挪威原油日产量降幅从本周初的24万桶进一步扩大至29万桶,因周日开始的石油工人罢工仍在继续,而且没有结束的迹象.
但挪威政府称,没有计划进行干预,一家当地行业协会称.
美国国务卿希拉里表示,奥巴马政府豁免对中国和新加坡的金融制裁,因这两个国家已大幅减少伊朗原油购买量.
结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日
成交量 成交量
NYMEX合约
8月原油 77.69 -2.52 -3.1% 77.28 80.84 296,263 253,006
9月原油 78.10 -2.51 -3.1% 77.70 81.22 56,919 53,659
7月RBOB汽油 2.6142 -0.0062 -0.2% 2.5900 2.6240 11,404 29,499
8月RBOB汽油 2.4773 -0.0216 -0.9% 2.4572 2.5085 56,886 66,479
7月取暖油 2.5519 -0.0418 -1.6% 2.5369 2.6011 12,317 26,579
8月取暖油 2.5472 -0.0430 -1.7% 2.5333 2.5992 56,660 62,934
ICE合约
8月布兰特 91.36 -2.14 -2.3% 90.88 93.85 225,010 231,828
整体市场 成交量 未平仓合约
当前 上日 30日平均 上日 净变动
原油 542,652 468,779 546,745 1,431,614 548
汽油 131,323 173,483 149,913 272,724 -9,005
取暖油 125,342 162,020 143,985 329,778 -6,967(完)
--编译 于春红;审校 母红
路透北京2月17日 - 中国证监会周五表示，上市公司申请非公开发行股票的，拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的20%。上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月。
路透香港2月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，作为独家牵头行兼簿记行，渣打香港已为中国国有汽车生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)启动2.9亿美元五年期可转让定期贷款。
0953GMT * 澳元可能特别容易受到当前股市跌势的影响 * 澳元/美元先前走势非常强劲，自12月以来上涨7.7% * 但澳元/美元多次在0.77水位遇阻回落，与2016年情况相似 * 交易员目前的澳元部位偏多，整体上也作多收益较高的货币 * 澳元多仓可能遭遇出清压力，若收在0.7622美元下方，可能引发争相退出部位的卖盘 (完) (编译 蔡美珍；审校 张明钧)