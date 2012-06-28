〔纽约期市〕ICE期棉收涨,静待农业部种植面积报告

中国证券：上市公司非公开发行股票数量不得超过总股本的20%--证监会
路透北京2月17日 - 中国证监会周五表示，上市公司申请非公开发行股票的，拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的20%。上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月。
路透纽约6月28日电---棉花期货周四逆转盘中跌势,收在近两周高位,市场人士因预期周五将公布的农业部年度种植面积预估疲弱,选择回补空头头寸.
农业部年度种植面积数据将为农户需要在2012/13收获年度种植多少棉花奠定基础.数据还将对棉花与其他作物种植面积的分配情况作出预估.
ICE-12月期棉合约CTZ2收涨2.28美分,或1.55%,报每磅69.51美分.
汤森路透数据显示,周四12月合约成交量为14,350口,市场总成交量为16,396口,较30日均值低逾50%.
亚特兰大Penson Futures的高级棉花分析师Sharon Johnson称,在棉花交易商中流传的一份市场调查可能显示棉花种植面积低于部分交易商的预期,这推动棉花价格走高.
一项3月进行的路透调查显示,美国玉米种植面积料为1,274-1,276万英亩,较上年的1,472万英亩减少13.3-13.4%.
稍早,农业部公布的数据显示,上周棉花出口销售净减少515,000包,主要因中国取消订单总计603,700包.
ICE Futures U.S.交易所数据显示,周三成交量不旺,为12,747口.
交易所数据显示,截至6月27日,未平仓合约降至165,403口,6月26日为166,771口.(完)
--编译 母红;审校 李军
路透北京2月17日 - 中国证监会周五表示，上市公司申请非公开发行股票的，拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的20%。上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月。
路透香港2月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，作为独家牵头行兼簿记行，渣打香港已为中国国有汽车生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)启动2.9亿美元五年期可转让定期贷款。
0953GMT * 澳元可能特别容易受到当前股市跌势的影响 * 澳元/美元先前走势非常强劲，自12月以来上涨7.7% * 但澳元/美元多次在0.77水位遇阻回落，与2016年情况相似 * 交易员目前的澳元部位偏多，整体上也作多收益较高的货币 * 澳元多仓可能遭遇出清压力，若收在0.7622美元下方，可能引发争相退出部位的卖盘 (完) (编译 蔡美珍；审校 张明钧)