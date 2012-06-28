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市场报道 | 2012年 6月 29日 星期五 05:05 BJT

〔纽约期市〕ICE期棉收涨,静待农业部种植面积报告

路透纽约6月28日电---棉花期货周四逆转盘中跌势,收在近两周高位,市场人士因预期周五将公布的农业部年度种植面积预估疲弱,选择回补空头头寸.

农业部年度种植面积数据将为农户需要在2012/13收获年度种植多少棉花奠定基础.数据还将对棉花与其他作物种植面积的分配情况作出预估.

ICE-12月期棉合约CTZ2收涨2.28美分,或1.55%,报每磅69.51美分.

汤森路透数据显示,周四12月合约成交量为14,350口,市场总成交量为16,396口,较30日均值低逾50%.

亚特兰大Penson Futures的高级棉花分析师Sharon Johnson称,在棉花交易商中流传的一份市场调查可能显示棉花种植面积低于部分交易商的预期,这推动棉花价格走高.

一项3月进行的路透调查显示,美国玉米种植面积料为1,274-1,276万英亩,较上年的1,472万英亩减少13.3-13.4%.

稍早,农业部公布的数据显示,上周棉花出口销售净减少515,000包,主要因中国取消订单总计603,700包.

ICE Futures U.S.交易所数据显示,周三成交量不旺,为12,747口.

交易所数据显示,截至6月27日,未平仓合约降至165,403口,6月26日为166,771口.(完)

--编译 母红;审校 李军

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