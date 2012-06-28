〔加拿大汇市〕加元兑美元跌至三周低点,因投资者对欧盟峰会怀有疑虑

路透多伦多6月28日电---加元兑美元周四跌至三周低点,投资者对欧盟峰会能否出台遏制危机的新措施怀有疑虑.

悲观情绪打压欧元跌至逾三周低点,在欧盟峰会在布鲁塞尔召开之际,投资者抛售西班牙和意大利公债,推动收益率(殖利率)升穿6.25%的关口.

"所有的关注点都在欧洲.在欧洲发出更明确的声明之前,寻求避险仍会是主要的交易方式,"OANDA首席外汇策略师Dean Popplewell表示.

加元兑美元CAD=D4收报1.0328加元,或96.82美分,盘中曾触及6月6日以来的低点1.0363加元.加元兑美元周三北美收盘报1.0255加元,或97.51美分.

加元的表现逊于主要货币,包括与大宗商品相关的澳元和新西兰元,以及欧元.(完)

--编译 李春喜;审校 李军

汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]