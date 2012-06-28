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货币新闻 | 2012年 6月 29日 星期五 07:59 BJT

〔日本数据〕5月家庭支出较上年同期成长4.0%,增幅高于预估

路透东京6月29日电---日本政府周五公布的数据显示,5月家庭支出较上年同期增长4.0%,因地震过去一年后消费者信心反弹,且政府为购买节能汽车进行补贴.

市场预估中值为上升2.4%,4月为增加2.6%.

日本总务省公布的数据显示,经季节调整后5月家庭支出较4月上升1.5%,平均家庭支出为287,911日圆(3,600美元).

5月受薪者家庭支出较上年同期增长0.9%.

参看完整表格,请链接日本总务省网站,网址为(here)(完)

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--编译 王翔琼;审校 孙茉莉

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