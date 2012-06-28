版本:
中国
货币新闻 | 2012年 6月 29日 星期五 07:50 BJT

〔日本数据〕日本5月全国核心CPI较上年同期下滑0.1%,略低于预期

路透东京6月29日电---日本总务省周五公布,5月全国核心消费者物价指数(CPI)较上年同期下滑0.1%,为四个月来首次下跌,表明日本央行1%的通胀目标仍难以实现.

5月核心CPI数据低于路透分析师预估中值的持平.该数据纳入了油品价格,但扣除价格动荡的新鲜水果、蔬菜及海产品.

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐