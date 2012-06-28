《综述》欧盟峰会着重研究支持西班牙、意大利的紧急举措

路透基点：北汽集团启动2.9亿美元五年期可转让定期贷--TRLPC
路透香港2月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，作为独家牵头行兼簿记行，渣打香港已为中国国有汽车生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)启动2.9亿美元五年期可转让定期贷款。
* 欧盟领导人在如何应对危机的问题上分歧严重
* 重点讨论了使用欧盟抒困基金购买西班牙和意大利债券--消息人士
* 梅克尔称,要想共担债务必须首先控制预算
* 就经济成长方案达成共识
路透布鲁塞尔6月28日电---欧洲财长们周四讨论了降低西班牙、意大利借债成本的紧急措施,而欧盟各国首脑在欧债危机解决方案上分歧严重.
法国总统奥朗德抵达欧盟峰会会场时称,预计能够就如何紧急帮助欧元区举债成本高到难以为继的国家达成共识.
他告诉记者:"我来此是为了达成快速解决方案,以帮助那些虽然尽了极大努力修复公共财政,但仍在市场上遭遇最大困难的国家."
这是2010年初欧债危机爆发以来召开的第20次欧盟峰会.
路透香港2月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，作为独家牵头行兼簿记行，渣打香港已为中国国有汽车生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)启动2.9亿美元五年期可转让定期贷款。
0953GMT * 澳元可能特别容易受到当前股市跌势的影响 * 澳元/美元先前走势非常强劲，自12月以来上涨7.7% * 但澳元/美元多次在0.77水位遇阻回落，与2016年情况相似 * 交易员目前的澳元部位偏多，整体上也作多收益较高的货币 * 澳元多仓可能遭遇出清压力，若收在0.7622美元下方，可能引发争相退出部位的卖盘 (完) (编译 蔡美珍；审校 张明钧)
* 短率未变，分配不均但整体偏宽 * 大型龙头银行微升买票利率，先前偏低 * 银行承作跨月RP仍保守以对 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月17日 - 台湾银行间短率周五大致持稳。资金调度人员称，两年期定存单标售显示市场资金稳 中偏宽，虽然银行间仍分配不均，但要度过月底应无问题。 资金调度人士表示，月底有四天连续假期，为因应不时之需，部分银行态度仍保守，到期不愿拆出。但也 有银行因资金改善，拆入到期后不再续借。这显示分配不均的情况仍在，但已较日前有所改善。 〞两大龙头至少一家有钱，以前是当救援用，现在要靠他当主场投手。〞一位大型票券商交易主管说。 另一大型票券商交易员称，两年期定存单标售结果出炉后，今日市场气氛更为好转，原本开开关关的银行 ，今日多可以开门拆款与买票。 一大型银行资金调度人士表示，感觉大家今日都用不到钱，有些到期没有继续拆借。明日因月底连续假期 弹性上班，气氛料将更为清淡。 不过另一拆入方的大型银行人士则称，部