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货币新闻 | 2012年 6月 29日 星期五 06:43 BJT

《综述》欧盟峰会着重研究支持西班牙、意大利的紧急举措

* 欧盟领导人在如何应对危机的问题上分歧严重

* 重点讨论了使用欧盟抒困基金购买西班牙和意大利债券--消息人士

* 梅克尔称,要想共担债务必须首先控制预算

* 就经济成长方案达成共识

路透布鲁塞尔6月28日电---欧洲财长们周四讨论了降低西班牙、意大利借债成本的紧急措施,而欧盟各国首脑在欧债危机解决方案上分歧严重.

法国总统奥朗德抵达欧盟峰会会场时称,预计能够就如何紧急帮助欧元区举债成本高到难以为继的国家达成共识.

他告诉记者:"我来此是为了达成快速解决方案,以帮助那些虽然尽了极大努力修复公共财政,但仍在市场上遭遇最大困难的国家."

这是2010年初欧债危机爆发以来召开的第20次欧盟峰会.

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