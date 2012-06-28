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货币新闻 | 2012年 6月 29日 星期五 07:53 BJT

〔日本数据〕5月失业率降至4.4%,求才求职比0.81创2008年9月以来新高

路透东京6月29日电---日本5月失业率下降,且就业机会改善,表明温经济和复苏和灾后重建工作已激励企业加大雇员.

总务省周五公布的数据显示,5月经季节调整失业率降至4.4%,4月为4.6%,分析师预估中值为4.6%.

5月求才求职比从前月的0.79升至0.81,为2008月9月触及0.83以来最高.路透分析师的预估中值为0.80.

5月新增职缺数量较上月增加3.0%,较上年同期跳增24.5%,增速创2000年12月攀涨27.1%来的最快.

参看更多细节,可点选总务省官方网站(here)(完)

参看日本数据相关新闻,请点选[JP-ECI-CMN]

--编译 王翔琼;审校 张明钧

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