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亚洲 | 2012年 6月 29日 星期五 06:48 BJT

《汇市简讯》美元/日圆受交叉汇率拖累,近日料趋向79.50水准

2217GMT

* 美元/日圆走势与昨日如出一辙,受到交叉汇率的影响,欧元区存在不确定性

* 未来三天可能趋向于79.50,选择权(期权)行权价79.30/50/70料限制波动区间

* 日本就业,CPI和工业生产数据为今日事件性风险

* 79.14为初步支撑位,此为6月升势的50%回档位暨一目均衡基准线

* 有传言称半官方机构在79.00上下买进

* 79.65/70为第一道阻力位

--编译 郑茵;审校 张涛

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