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货币新闻 | 2012年 6月 29日 星期五 08:08 BJT

〔日本数据〕5月工业生产初值为较上月下滑3.1%,降幅大于预估

路透东京6月29日电---日本经济产业省周五公布的数据显示,日本5月工业生产初值为较前月下滑3.1%,表明海外经济成长放慢正在开始拖累日本经济.

本次降幅大于分析师的预估中值下降2.8%.4月为下降0.2%.

数据显示,经济产业省访查的日本制造商预计,6月工业生产将较前月增长2.7%,7月或较前月上升2.4%.

参看完整表格内容,请点选日本经济产业省网站,网址为(here)(完)

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--编译 郑茵;审校 程琳

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