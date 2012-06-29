〔日本数据〕5月工业生产初值为较上月下滑3.1%,降幅大于预估

台湾汇市：台币早盘于平盘附近波动，外资及进出口商皆作壁上观
路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。
路透东京6月29日电---日本经济产业省周五公布的数据显示,日本5月工业生产初值为较前月下滑3.1%,表明海外经济成长放慢正在开始拖累日本经济.
本次降幅大于分析师的预估中值下降2.8%.4月为下降0.2%.
数据显示,经济产业省访查的日本制造商预计,6月工业生产将较前月增长2.7%,7月或较前月上升2.4%.
参看完整表格内容,请点选日本经济产业省网站,网址为(here)(完)
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--编译 郑茵;审校 程琳
路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。
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