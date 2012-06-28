〔货币市场〕美国的利率波动性或还有更多下降空间

路透纽约6月28日电---美国利率波动率已降至历史低位,因美国联邦储备理事会(美联储,FED)或将其维持异常低息至2014年的承诺延期.

欧债问题持续发酵,全球经济体越来越有增长趋于低迷的迹象,因此美国公债收益率(殖利率)和波动率或进一步降低.

"如果你认为我们将进入全球经济成长下行通道,那也就是看到了处于数年低位的利率和潜在的新量化宽松举措,"法国巴黎银行驻纽约的利率策略师Mary Beth Fisher表示.

Fisher建议持这样看法的人通过中短期利率互换期权看空波动率,如果波动率降低就可以获利.

经济前景恶化,使得市场对美联储今年稍晚会出台第三轮量化宽松举措及将维持低息至2015年的臆测增加.

美联储上周表示将延长卖短买长(扭转操作,twist operation)计划至今年年底.

经济恶化条件下进一步实施宽松举措,可能使美债收益率创新低并进一步打击利率波动率.

"尽管波动率目前处于低位,相对而言还可能继续走低,"Fisher称.

一些人认为,美国经济似乎在步日本后尘,日本经历了经济停滞、通货紧缩和极端低息的两个"失去的10年".

Fisher指出,日本的利率远低于美国,日本债券收益率和利率互换的波动也更小.

美国与日本有许多重大差异,日本老龄化问题更为严重.日本还面临通缩,这是美国目前为止可以避免的.

也就是说,日本的例子表明,即便目前美国收益率已经较低,波动率仍有大量空间进一步下跌.(完)

--编译 石冠兰; 审校 程琳

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