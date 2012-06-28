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亚洲 | 2012年 6月 29日 星期五 06:39 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月28日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 50.30 -1.18 -2.29 2343962

搜狐 (SOHU.O) 41.81 -0.59 -1.39 749183

网易 (NTES.O) 58.08 -1.06 -1.79 518212

百度 (BIDU.O) 108.62 -2.78 -2.50 4055122

亚信科技 ASIA.O 12.11 -0.03 -0.25 184448

侨兴环球电话 XING.O 0.00 +0.00 +0.00 0

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 13.44 -0.10 -0.74 1681892

联电 (UMC.N) 2.07 +0.00 +0.00 218888

日月光 (ASX.N) 3.96 -0.04 -1.00 440063

矽品精密 (SPIL.O) 4.96 -0.04 -0.80 768334

和信超媒体 (GIGM.O) 1.19 +0.03 +2.59 14979

友达 (AUO.N) 3.90 -0.07 -1.76 219349

中华电信 (CHT.N) 31.06 -0.19 -0.61 46555

台湾国际航电 (GRMN.O) 36.76 -0.49 -1.32 1096801

香港

中国移动 (CHL.N) 53.36 -0.64 -1.19 239477

中国联通 (CHU.N) 12.26 -0.14 -1.13 216174

中国电信 (CHA.N) 42.59 -1.03 -2.36 22883

中芯国际 (SMI.N) 1.52 -0.06 -3.80 51887

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.70 +0.09 +2.49 632

(完)

--整理 张涛

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