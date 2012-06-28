《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月28日

中国证券：上市公司非公开发行股票数量不得超过总股本的20%--证监会
路透北京2月17日 - 中国证监会周五表示，上市公司申请非公开发行股票的，拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的20%。上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 50.30 -1.18 -2.29 2343962
搜狐 (SOHU.O) 41.81 -0.59 -1.39 749183
网易 (NTES.O) 58.08 -1.06 -1.79 518212
百度 (BIDU.O) 108.62 -2.78 -2.50 4055122
亚信科技 ASIA.O 12.11 -0.03 -0.25 184448
侨兴环球电话 XING.O 0.00 +0.00 +0.00 0
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 13.44 -0.10 -0.74 1681892
联电 (UMC.N) 2.07 +0.00 +0.00 218888
日月光 (ASX.N) 3.96 -0.04 -1.00 440063
矽品精密 (SPIL.O) 4.96 -0.04 -0.80 768334
和信超媒体 (GIGM.O) 1.19 +0.03 +2.59 14979
友达 (AUO.N) 3.90 -0.07 -1.76 219349
中华电信 (CHT.N) 31.06 -0.19 -0.61 46555
台湾国际航电 (GRMN.O) 36.76 -0.49 -1.32 1096801
香港
中国移动 (CHL.N) 53.36 -0.64 -1.19 239477
中国联通 (CHU.N) 12.26 -0.14 -1.13 216174
中国电信 (CHA.N) 42.59 -1.03 -2.36 22883
中芯国际 (SMI.N) 1.52 -0.06 -3.80 51887
电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.70 +0.09 +2.49 632
(完)
--整理 张涛
路透北京2月17日 - 中国证监会周五表示，上市公司申请非公开发行股票的，拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的20%。上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月。
路透香港2月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，作为独家牵头行兼簿记行，渣打香港已为中国国有汽车生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)启动2.9亿美元五年期可转让定期贷款。
0953GMT * 澳元可能特别容易受到当前股市跌势的影响 * 澳元/美元先前走势非常强劲，自12月以来上涨7.7% * 但澳元/美元多次在0.77水位遇阻回落，与2016年情况相似 * 交易员目前的澳元部位偏多，整体上也作多收益较高的货币 * 澳元多仓可能遭遇出清压力，若收在0.7622美元下方，可能引发争相退出部位的卖盘 (完) (编译 蔡美珍；审校 张明钧)