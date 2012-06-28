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亚洲 | 2012年 6月 29日 星期五 06:42 BJT

****日韩经济指标预测--6月29日-7月6日****

路透6月29日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

---------------------------------6月25日当周---------------------------------

6月29日(五)

0500 日本建筑订单(较上年同期) 5月 -- +16.2%

房屋开工(较上年同期) +6.7% +10.3%

7月1日(日)

0000 韩国贸易收支(亿美元) 6月初值 -- 顺差23

进口 -1.5% -1.1%

出口 +0.5% -0.6%

2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 6月 +0.2% +0.2%

(较上年同期) +2.5% +2.5%

2350 日本短观大型制造业景气判断指数 第二季 负4 负4

大型非制造业景气判断指数 正7 正5

日本短观小型制造业景气判断指数 负10 负10

小型非制造业景气判断指数 负9 负11

日本短观大型企业资本支出 第二季 +3.5% 持平

小型企业资本支出 -10.3% -12.9%

---------------------------------7月2日当周---------------------------------

7月2日(一)

2100 韩国外汇储备(亿美元) 6月 -- 3,108.7

0000 韩国汇丰/Markit制造业PMI 6月 -- 51.03

7月3日(二)

0130 日本加班工资 5月 -- +4.9%

7月4日(三)

2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- --

外资投资日本股市(亿日圆) -- --

7月5日(四)

暂无重要数据公布.

7月6日(五)

0500 日本领先指标 5月 -- -1.3

同时指标 -- -0.2 (完)

--编译 肖群英;审校 张荻

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]

欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]

中国..........[ECI-DIARY-CDS]

已公布经济指标一览

美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]

欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]

中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]

澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]

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