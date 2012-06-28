日韩经济指标预测--6月29日-7月6日****

中国证券：上市公司非公开发行股票数量不得超过总股本的20%--证监会
路透北京2月17日 - 中国证监会周五表示，上市公司申请非公开发行股票的，拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的20%。上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月。
路透6月29日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
---------------------------------6月25日当周---------------------------------
6月29日(五)
0500 日本建筑订单(较上年同期) 5月 -- +16.2%
房屋开工(较上年同期) +6.7% +10.3%
7月1日(日)
0000 韩国贸易收支(亿美元) 6月初值 -- 顺差23
进口 -1.5% -1.1%
出口 +0.5% -0.6%
2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 6月 +0.2% +0.2%
(较上年同期) +2.5% +2.5%
2350 日本短观大型制造业景气判断指数 第二季 负4 负4
大型非制造业景气判断指数 正7 正5
日本短观小型制造业景气判断指数 负10 负10
小型非制造业景气判断指数 负9 负11
日本短观大型企业资本支出 第二季 +3.5% 持平
小型企业资本支出 -10.3% -12.9%
---------------------------------7月2日当周---------------------------------
7月2日(一)
2100 韩国外汇储备(亿美元) 6月 -- 3,108.7
0000 韩国汇丰/Markit制造业PMI 6月 -- 51.03
7月3日(二)
0130 日本加班工资 5月 -- +4.9%
7月4日(三)
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- --
外资投资日本股市(亿日圆) -- --
7月5日(四)
暂无重要数据公布.
7月6日(五)
0500 日本领先指标 5月 -- -1.3
同时指标 -- -0.2 (完)
--编译 肖群英;审校 张荻
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
路透北京2月17日 - 中国证监会周五表示，上市公司申请非公开发行股票的，拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的20%。上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月。
路透香港2月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，作为独家牵头行兼簿记行，渣打香港已为中国国有汽车生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)启动2.9亿美元五年期可转让定期贷款。
0953GMT * 澳元可能特别容易受到当前股市跌势的影响 * 澳元/美元先前走势非常强劲，自12月以来上涨7.7% * 但澳元/美元多次在0.77水位遇阻回落，与2016年情况相似 * 交易员目前的澳元部位偏多，整体上也作多收益较高的货币 * 澳元多仓可能遭遇出清压力，若收在0.7622美元下方，可能引发争相退出部位的卖盘 (完) (编译 蔡美珍；审校 张明钧)