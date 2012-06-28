《汇市简讯》若无重大消息,欧元/美元亚洲交易时间可能陷入整理

中国证券：上市公司非公开发行股票数量不得超过总股本的20%--证监会
路透北京2月17日 - 中国证监会周五表示，上市公司申请非公开发行股票的，拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的20%。上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月。
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* 欧元区的不稳定性导致市场风险偏好降低,但欧元/美元只是微跌
* 波林格区间走平且动量指标好坏不一,预示着将进入整理
* 1.2400附近的买盘提供初步支撑,随后是1.2288
* 昨日1.2525高位为初步阻力位
* 亚洲市场很可能陷入窄幅区间波动,除非有重大消息出现
--编译 郑茵;审校 张涛
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路透北京2月17日 - 中国证监会周五表示，上市公司申请非公开发行股票的，拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的20%。上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月。
路透香港2月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，作为独家牵头行兼簿记行，渣打香港已为中国国有汽车生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)启动2.9亿美元五年期可转让定期贷款。
0953GMT * 澳元可能特别容易受到当前股市跌势的影响 * 澳元/美元先前走势非常强劲，自12月以来上涨7.7% * 但澳元/美元多次在0.77水位遇阻回落，与2016年情况相似 * 交易员目前的澳元部位偏多，整体上也作多收益较高的货币 * 澳元多仓可能遭遇出清压力，若收在0.7622美元下方，可能引发争相退出部位的卖盘 (完) (编译 蔡美珍；审校 张明钧)