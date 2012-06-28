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亚洲 | 2012年 6月 29日 星期五 06:53 BJT

《汇市简讯》若无重大消息,欧元/美元亚洲交易时间可能陷入整理

2232GMT

* 欧元区的不稳定性导致市场风险偏好降低,但欧元/美元只是微跌

* 波林格区间走平且动量指标好坏不一,预示着将进入整理

* 1.2400附近的买盘提供初步支撑,随后是1.2288

* 昨日1.2525高位为初步阻力位

* 亚洲市场很可能陷入窄幅区间波动,除非有重大消息出现

--编译 郑茵;审校 张涛

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