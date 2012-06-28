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亚洲 | 2012年 6月 29日 星期五 06:46 BJT

****澳新经济指标预测--6月29日-7月6日****

路透6月29日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

----------------------------------6月25日当周---------------------------------

6月29日(五)

0130 澳洲民间信贷(较前月) 5月 -- +0.4%

房屋信贷 -- +0.4%

----------------------------------7月2日当周---------------------------------

7月2日(一)

0030 澳洲TD-MI通胀指标(较前月) 6月 -- 持平

7月3日(二)

0130 澳洲建筑许可(较前月) 5月 -- -8.7%

民间建筑许可 -- -11.1%

0430 澳洲央行利率决定 7月 -- 3.50%

7月4日(三)

0130 澳洲零售销售(较前月) 5月 -- -0.2%

7月5日(四)

0130 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 5月 -- 逆差2.03

商品/服务贸易进口(较前月) -- -1%

商品/服务贸易出口(较前月) -- +3%

7月6日(五)

暂无重要数据.(完)

--编译 肖群英;审校 张荻

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