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亚洲 | 2012年 6月 29日 星期五 06:50 BJT

《日本重要政经日程》--6月29日

(除特别说明外,均为GMT时间)

6月28日(四)

2315 - 6月制造业采购经理人指数(PMI)

2330 - 5月全国消费者物价指数(CPI)和核心CPI

2330 - 6月东京地区核心CPI和整体CPI

2330 - 5月失业率和求才求职比

2330 - 5月所有家庭支出数据

2350 - 5月工业生产初值和未来一个月/两个月预估初值

6月29日(五)

-- - 日本内阁会议,随后财务大臣安住淳召开新闻发布会.

0400 - 日本铁钢连盟举行例行新闻发布会.

0430 - 经济产业省公布5月石油月度数据.

0500 - 日本5月建筑订单和房屋开工数据.

企业面:

0300 - 乐天4755.OS社长三木谷浩史在日本外国特派员协会发表演讲,介绍该公司使用英语的倡议.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 肖群英;审校 张荻

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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