《日本重要政经日程》--6月29日

中国证券：上市公司非公开发行股票数量不得超过总股本的20%--证监会
路透北京2月17日 - 中国证监会周五表示，上市公司申请非公开发行股票的，拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的20%。上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月。
(除特别说明外,均为GMT时间)
6月28日(四)
2315 - 6月制造业采购经理人指数(PMI)
2330 - 5月全国消费者物价指数(CPI)和核心CPI
2330 - 6月东京地区核心CPI和整体CPI
2330 - 5月失业率和求才求职比
2330 - 5月所有家庭支出数据
2350 - 5月工业生产初值和未来一个月/两个月预估初值
6月29日(五)
-- - 日本内阁会议,随后财务大臣安住淳召开新闻发布会.
0400 - 日本铁钢连盟举行例行新闻发布会.
0430 - 经济产业省公布5月石油月度数据.
0500 - 日本5月建筑订单和房屋开工数据.
企业面:
0300 - 乐天4755.OS社长三木谷浩史在日本外国特派员协会发表演讲,介绍该公司使用英语的倡议.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 张荻
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路透北京2月17日 - 中国证监会周五表示，上市公司申请非公开发行股票的，拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的20%。上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月。
路透香港2月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，作为独家牵头行兼簿记行，渣打香港已为中国国有汽车生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)启动2.9亿美元五年期可转让定期贷款。
0953GMT * 澳元可能特别容易受到当前股市跌势的影响 * 澳元/美元先前走势非常强劲，自12月以来上涨7.7% * 但澳元/美元多次在0.77水位遇阻回落，与2016年情况相似 * 交易员目前的澳元部位偏多，整体上也作多收益较高的货币 * 澳元多仓可能遭遇出清压力，若收在0.7622美元下方，可能引发争相退出部位的卖盘 (完) (编译 蔡美珍；审校 张明钧)