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货币新闻 | 2012年 6月 29日 星期五 07:45 BJT

《综述》美国第一季GDP环比年率终值为增长1.9%,增长疲弱预示前景不妙

* 第一季GDP环比年率终值修正后仍为增长1.9%

* 消费者支出不乐观,出口增长力度减弱

* 汽车占整体增长的绝大部分,第二季前景不定

* 一周初请失业金人数减少6,000

路透华盛顿6月28日电---美国政府周四公布的一份报告证实,该国第一季经济仅温和成长,突显出美国经济在全球增长放缓之际表现脆弱.

商务部公布,第一季国内生产总值(GDP)环比年率增长1.9%,其中汽车生产贡献的增幅超过一半.终值结果与前值一致,较去年第四季3%的增速亦大大放慢.[ID:nSB1638518]

汽车生产为GDP增幅贡献了1.16个百分点,反映出被压制需求释放的影响,但此后这一需求已经减弱.

扣除汽车的GDP增幅仅为0.7%.

"鉴于国内经济增长是由汽车行业带动,因此第二季的结果看来会相当疲软,"法国巴黎银行驻纽约资深经济分析师Jeremy Lawson说.

另据劳工部报告显示,上周初请失业金人数略微减少,但仍显示就业市场成长乏力.[ID:nSB1638834]

多数经济分析师估计第二季经济成长率约为2%,但表示存在下行风险,因欧洲债务问题和国内财政政策前景不明,打击企业和消费者信心.

"我们认为,美国经济可能受到信心转差以及不确定性升高的影响,"巴克莱银行驻纽约资深经济分析师Michael Gapen说.

一周初请失业金人数图表:(link.reuters.com/daw98s)

第一季GDP终值图表:(link.reuters.com/jaw98s)

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