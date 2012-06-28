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货币新闻 | 2012年 6月 29日 星期五 07:35 BJT

〔欧洲政经〕意大利和西班牙呼吁磋商安抚市场的短期举措--法国总统

路透布鲁塞尔6月29日电---法国总统奥朗德称,

* 27个欧盟成员国就增长协议达成一致,但意大利和西班牙将稍晚签署

* 意大利和西班牙希望周五的磋商讨论安抚市场的短期举措.(完)

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