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亚洲 | 2012年 6月 29日 星期五 07:10 BJT

〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数继续受海岬型带动上涨

路透6月28日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周四上涨,因海岬型船运价升高,抵消了巴拿马型船运价的一再走低.

波罗的海乾散货运价指数上涨6点,或0.61%,至994点,年内迄今已累计下跌约42.8%.该指数衡量铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI升2点,或0.17%,至1,184点,日均获利上涨53美元,至3,879美元.海岬型船舶载重量15万吨,通常运输铁矿石和煤炭等货物.

现货铁矿石船运询价活动依然疲弱,周四更是寥寥无几,因中国钢铁价格低迷,钢厂不愿储存更多铁矿石库存.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI下跌1.33%,日均获利下降至7,712美元.

"我们对2012年干散货运输市场表现维持适中看法,预计灵便和超灵便型船的相对和绝对表现都会更加出色."Arctic Securities分析师Erik Nikolai Stavseth在客户报告中称.

灵便型和超灵便型船日均获利分别涨至10,399和13,034美元.(完)

--编译 程琳; 审校 张涛

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