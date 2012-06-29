《路透专访》爱国者电子创始人冯军：帮助中国民企“走出去”

(本文由路透中文网编译)

路透北京6月29日电---中国企业家冯军五次尝试设立海外分公司，营销其MP3播放器等消费电子产品。其中三家盈利，两家失败告终，但他说，它们都令人头痛。

这给冯军带来新的灵感，他创立了爱国者国际化联盟（AEA），推动中国民营企业朝国际化方向发展。

民企创造了中国绝大多数就业，但与国企相比，在海内外寻求融资或政府支持方面存在劣势。

而更大的问题是，多数中国企业家缺乏海外运作经验。中国提出“走出去”战略已有十年，但主要是帮助大型国企与国际对接。

爱国者电子（Aigo Electronics）创始人冯军称，远程管理企业很困难，而且还存在规模问题。

“依靠自己‘走出去’，如果不熟悉海外环境，管理层就很难运作企业。”

中国企业纷纷“走出去”，力争确保原材料供应，购买外国技术和品牌，或仅仅是为了不通过中间商销售产品。

这一战略令海外担忧中国企业或抢占西方公司业务、打压价格并迫使工厂倒闭。但对于中国企业来说，“走出去”并非都是成功案例：许多因意外监管、劳动法和陌生的语言而“碰壁”。

国企能获得中国政府的政策支持，而民企往往只能自力更生，爱国者国际化联盟希望填补两者间的空白。

印第安纳大学中国政治与商业研究中心主任斯科特·肯尼迪（Scott Kennedy）称：“官方机制本应帮助中国企业进行协调和资源配置，但这项工作未能得到开展，因此这种联盟是解决这种问题的绝佳途径。”

大型国企占到中国约80%的海外投资，多数投向能源、资源及基础设施建设领域，并将其带回中国。与民企不同，仅有少数国企，主要是电信领域，直接面向海外市场销售。

冯军称，国企是本土经济支柱，但很难转型为跨国企业。

**中国民企“走出去”**

民企出口总额约占中国出口额的三分之一，但许多企业未能现身海外，在国外直接生产或营销产品。

海外市场往往意味着更大利润，不会有中国这种挤压利润空间的竞争。若在海外市场获得成功，也将获得注重身份的中国消费者青睐。

冯军称，如果企业仅在中国发展，不走出国门，那么就不是全球品牌，只是个本土品牌。而如果在海外经营良好，中国消费者也将对品牌更加认可。

冯军联合16位民营企业家创立了爱国者国际化联盟，约有500家民企加盟。该联盟向潜在目标举办投资路演，目的是为会员迅速搭建海外平台，协商提供联合办公间等服务。

冯军预计，由于全球金融危机，海外许多办公楼和仓库急于向新一批中国租户示好。

该联盟的构想是，会员能够在海外拥有办公实体，了解如何注册公司、招聘秘书、咨询法律顾问等步骤。有些企业家在中国地方颇有名气，在其它地方却鲜为人知，他们往往对上述步骤感到困惑。

约有80家民企是正式会员，每年支付2万元费用，400多家民企加入

学习俱乐部”，每年支付2.98万元。两个级别的会员均可选择该联盟提供的帮助。

Bernaerts集团的Guido Bernaerts在电子邮件中称：“我们不能忘记，对于所有企业家来说，进军海外市场是重要的一步，想在短时间内取得成功，并且不浪费资金，一定需要当地人指导。”（完）