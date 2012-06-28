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亚洲 | 2012年 6月 29日 星期五 07:11 BJT

《汇市简讯》澳元/日圆在亚洲早盘仍以抛售为主,79.25为关键支撑位

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* 澳元/日圆在隔夜市场下滑0.75%,因市场关注焦点仍在欧元区

* 亚洲市场早盘以抛售为主,79.25/30区间提供支撑

* 79.20若跌破,则下看一目均衡基准线所在的78.00

* 纽约市场反弹高点79.82为初步阻力位

--编译 郑茵;审校 张涛

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