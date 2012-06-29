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市场报道 | 2012年 6月 29日 星期五 09:04 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--6月29日-7月6日****

路透6月29日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

----------------------------------6月25日当周--------------------------------

6月29日(五)

-- 美国达拉斯联邦储备银行PCE截尾均值(较前月)5月 -- +1.5%

1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 4月 +0.2% +0.1%

1230 美国个人所得 5月 +0.2% +0.2%

个人支出 持平 +0.3%

个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- 持平

(较上年同期) -- +1.8%

核心PCE物价指数(较前月) +0.2% +0.1%

(较上年同期) -- +1.9%

实质个人支出 -- +0.3%

1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 5月 -- +0.4%

(较前月) -0.1% 持平

1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 6月 52.5 52.7

1355 路透/密西根大学消费者信心指数 6月终值 74.1 74.1

现况指数 82.1 82.1

预期指数 69.0 68.9

1430 美国ECRI一周领先指标 6月22日当周 -- 121.3

----------------------------------7月2日当周--------------------------------

7月2日(一)

1400 美国建筑支出 5月 +0.2% +0.3%

1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 6月 52.5 53.5

7月3日(二)

-- 美国国内汽车总销量年率(万辆) 6月 1,395 1,373

1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 6月30日当周 -- +2.0%

1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 6月30日当周 -- +1.9%

1330 加拿大RBC制造业PMI 6月 -- 54.70

1345 美国供应管理协会(ISM)-纽约企业活动指数 6月 -- 557.3

1400 美国工厂订单 5月 -0.3% -0.6%

耐久财订单 5月修正值 -- +1.1%

扣除国防的耐久财订单 -- +0.7%

扣除运输的耐久财订单 -- +0.4%

扣除飞机的非国防资本财订单 -- +1.6%

7月4日(三)

美国独立日假期,政府部门关闭、市场休市

7月5日(四)

-- 美国ICSC同店销售(较上年同期) 6月 -- --

1100 美国抵押贷款指数 6月29日当周 -- 875.1

再融资指数 -- 4,938.3

1130 Challenger美国企业计划裁员人数(人) 6月 -- 61,900

1215 美国ADP民间就业岗位(万个) 6月 增加10.4 增加13.3

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 6月30日当周 -- 38.6

初请失业金人数四周均值(万人) -- 38.675

续请失业金人数(万人) 6月23日当周 -- 329.6

1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 6月 53.0 53.7

企业活动指数 -- 55.6

7月6日(五)

1230 美国非农就业岗位(万个) 6月 增加8.9 增加6.9

制造业就业岗位(万个) 增加0.5 增加1.2

民间就业岗位(万个) 增加10 增加8.2

失业率 8.2% 8.2%

平均时薪 +0.2% +0.1%

平均工时 34.4 34.4

1230 加拿大就业岗位变动(万个) 6月 -- 增加0.77

失业率 -- 7.3%

全职就业岗位(万个) -- 增加0.14

兼职就业岗位(万个) -- 增加0.63

就业参与率 -- 66.80%

1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 6月 -- 66.3

(经季节调整) -- 60.5

1430 美国ECRI一周领先指标 6月29日当周 -- --(完)

--编译 兰秀娟;审校 郑茵

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