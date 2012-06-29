〔美股业绩〕耐克第四季获利受成本冲击逊于预期,盘后股价遭重创

路透6月28日电---世界最大的运动装制造商--耐克公司(耐吉,Nike)(NKE.N)季度获利逊于预期,为至少两年来首见,因开支增加,且用于制造鞋和T恤的原材料成本上涨,损伤公司利润率,而国际市场的需求也在下降.

此业绩导致耐克股价在周四盘后交易时段重挫近13%.

截至5月31日的第四季,大中华地区预购订单仅上升5%,低于上年同期的24%,表明即便是备受欢迎的耐克公司,也难逃全球经济增长放缓的冲击.

该公司第四季获利5.49亿美元,合每股盈余(EPS)1.17美元,上年同期获利5.94亿美元,合EPS为1.24美元.

根据汤森路透I/B/E/S显示,分析师原平均预计该公司EPS为1.37美元.

耐克营收上升12%至65亿美元.

第四季毛利润率下降1.5个百分点,一年多来一直在下滑.

耐克股价在周四盘后交易时段下降12.9%,报84.40美元,此前在纽约证券交易所(NYSE)收报96.89美元.(完)