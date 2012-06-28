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亚洲 | 2012年 6月 29日 星期五 07:40 BJT

全球外汇市场6月29日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

6月28日(四)

2145 - 新西兰5月建筑许可

2300 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔讲话

2315 - 日本6月制造业采购经理人指数(PMI)

2330 - 日本5月全国核心消费者物价指数(CPI)

2330 - 日本6月东京地区核心CPI

2330 - 日本5月失业率和求才求职比

2330 - 日本5月所有家庭支出

2350 - 日本5月工业生产初值

6月29日(五)

-- - 日本内阁会议,随后财务大臣安住淳举行记者会

0130 - 澳洲5月民间信贷

0500 - 日本5月建筑订单和房屋开工

-- - 欧盟峰会(最后一天)

-- - 英国央行公布6月金融稳定报告

-- - 德国议会对欧盟财政协议投票

0530 - 法国国内生产总值(GDP)第一季修正值

0600 - 德国5月实质零售销售

0645 - 法国5月消费者支出

0645 - 法国5月生产者物价指数(PPI)

0700 - 瑞士6月KOF领先指标

0800 - 欧元区M3货供

0800 - 挪威5月零售销售

0900 - 欧元区6月消费者物价调和指数(HICP)初值

1230 - 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利讲话

1230 - 美国5月个人所得/支出

1305 - 美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德讲话

1345 - 美国芝加哥联储6月采购经理人指数(PMI)

1355 - 汤森路透/密西根大学消费者信心指数6月终值

1430 - 美国ECRI一周领先指标.(完)

--编译 张荻;审校 程琳

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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