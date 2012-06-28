全球外汇市场6月29日主要消息

路透基点：北汽集团启动2.9亿美元五年期可转让定期贷--TRLPC
路透香港2月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，作为独家牵头行兼簿记行，渣打香港已为中国国有汽车生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)启动2.9亿美元五年期可转让定期贷款。
(除特别说明外,均为GMT时间)
6月28日(四)
2145 - 新西兰5月建筑许可
2300 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔讲话
2315 - 日本6月制造业采购经理人指数(PMI)
2330 - 日本5月全国核心消费者物价指数(CPI)
2330 - 日本6月东京地区核心CPI
2330 - 日本5月失业率和求才求职比
2330 - 日本5月所有家庭支出
2350 - 日本5月工业生产初值
6月29日(五)
-- - 日本内阁会议,随后财务大臣安住淳举行记者会
0130 - 澳洲5月民间信贷
0500 - 日本5月建筑订单和房屋开工
-- - 欧盟峰会(最后一天)
-- - 英国央行公布6月金融稳定报告
-- - 德国议会对欧盟财政协议投票
0530 - 法国国内生产总值(GDP)第一季修正值
0600 - 德国5月实质零售销售
0645 - 法国5月消费者支出
0645 - 法国5月生产者物价指数(PPI)
0700 - 瑞士6月KOF领先指标
0800 - 欧元区M3货供
0800 - 挪威5月零售销售
0900 - 欧元区6月消费者物价调和指数(HICP)初值
1230 - 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利讲话
1230 - 美国5月个人所得/支出
1305 - 美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德讲话
1345 - 美国芝加哥联储6月采购经理人指数(PMI)
1355 - 汤森路透/密西根大学消费者信心指数6月终值
1430 - 美国ECRI一周领先指标.(完)
--编译 张荻;审校 程琳
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路透香港2月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，作为独家牵头行兼簿记行，渣打香港已为中国国有汽车生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)启动2.9亿美元五年期可转让定期贷款。
0953GMT * 澳元可能特别容易受到当前股市跌势的影响 * 澳元/美元先前走势非常强劲，自12月以来上涨7.7% * 但澳元/美元多次在0.77水位遇阻回落，与2016年情况相似 * 交易员目前的澳元部位偏多，整体上也作多收益较高的货币 * 澳元多仓可能遭遇出清压力，若收在0.7622美元下方，可能引发争相退出部位的卖盘 (完) (编译 蔡美珍；审校 张明钧)
* 短率未变，分配不均但整体偏宽 * 大型龙头银行微升买票利率，先前偏低 * 银行承作跨月RP仍保守以对 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月17日 - 台湾银行间短率周五大致持稳。资金调度人员称，两年期定存单标售显示市场资金稳 中偏宽，虽然银行间仍分配不均，但要度过月底应无问题。 资金调度人士表示，月底有四天连续假期，为因应不时之需，部分银行态度仍保守，到期不愿拆出。但也 有银行因资金改善，拆入到期后不再续借。这显示分配不均的情况仍在，但已较日前有所改善。 〞两大龙头至少一家有钱，以前是当救援用，现在要靠他当主场投手。〞一位大型票券商交易主管说。 另一大型票券商交易员称，两年期定存单标售结果出炉后，今日市场气氛更为好转，原本开开关关的银行 ，今日多可以开门拆款与买票。 一大型银行资金调度人士表示，感觉大家今日都用不到钱，有些到期没有继续拆借。明日因月底连续假期 弹性上班，气氛料将更为清淡。 不过另一拆入方的大型银行人士则称，部