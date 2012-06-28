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亚洲 | 2012年 6月 29日 星期五 07:22 BJT

《汇市简讯》新西兰元/美元在0.7850下方有买盘支撑

2305GMT

* 新西兰元在此前海外市场收跌约0.5%,因欧盟峰会传言及其消息引发市场波动

* 新西兰元跌势与澳元一致,因当前风险偏好减弱,且适逢财年末资金流动减少

* 地区股市走软料构成拖累,但下档空间有限

* 0.7850下方以买盘为主,几无止损卖单

--编译 郑茵;审校 田建华

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