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亚洲 | 2012年 6月 29日 星期五 07:32 BJT

〔东京汇市〕欧元、澳元表现低迷,欧盟峰会首日几无进展

* 欧盟峰会第一天几无进展,欧元低迷

* 意大利、西班牙阻挠经济成长协定,要求先达成紧急支援协议

* 中国周日出炉的PMI是下一个焦点

路透悉尼6月29日电---欧元周五在亚洲市场挣扎于三周低点附近,投资者等候关于欧盟峰会的更多消息.市场对此次峰会的预期非常低,认为不会有立即解决欧债危机的具体措施.

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