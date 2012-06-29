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亚洲 | 2012年 6月 29日 星期五 08:11 BJT

《汇市简讯》美元/韩元可能交投于1,157-1,162

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* 美元/韩元可能在1,157-1,162之间交投,因市场厌恶风险,且全球股市下滑

* 韩元NDF隔夜市场交投于1,159-1,162,收报1,160-1,161

* 美元/韩元料跳升至1,157上方,昨日收报1,154.2

* 韩国5月工业生产强劲成长2.6%,不大可能产生任何影响,因市场重点关注欧洲问题

--编译 郑茵;审校 程琳

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