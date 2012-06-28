《亚洲金融市场假期一览表》--6月29日-12月31日

路透基点：北汽集团启动2.9亿美元五年期可转让定期贷--TRLPC
路透香港2月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，作为独家牵头行兼簿记行，渣打香港已为中国国有汽车生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)启动2.9亿美元五年期可转让定期贷款。
亚洲金融市场假期如下:
7月 2日(周一)--香港
7月16日(周一)--日本
8月 2日(周四)--泰国
8月 9日(周四)--新加坡
8月13日(周一)--泰国
8月15日(周三)--韩国、印度
8月17日(周五)--印尼
8月20日(周一)--马来西亚、印度、印尼、新加坡
8月21日(周二)--马来西亚、菲律宾、印尼
8月22日(周三)--印尼
8月27日(周一)--菲律宾
8月31日(周五)--马来西亚
9月 3日(周一)--越南
9月17日(周一)--日本、马来西亚
9月19日(周三)--印度
10月1日(周一)--中国、香港、韩国
10月2日(周二)--中国、香港、印度
10月3日(周三)--中国、韩国
10月4日(周四)--中国
10月5日(周五)--中国
10月8日(周一)--日本
10月10日(周三)--台湾
10月22日(周一)--新西兰
10月23日(周二)--香港、泰国
10月24日(周三)--印度
10月26日(周五)--马来西亚、印尼、新加坡
11月 1日(周四)--菲律宾
11月 2日(周五)--菲律宾
11月 5日(周一)--俄罗斯
11月13日(周二)--马来西亚、印度、新加坡
11月14日(周三)--印度
11月15日(周四)--马来西亚、印尼
11月16日(周五)--印尼
11月23日(周五)--日本
11月28日(周三)--印度
11月30日(周五)--菲律宾
12月 5日(周三)--泰国
12月10日(周一)--泰国
12月24日(周一)--日本、印尼
12月25日(周二)--香港、马来西亚、菲律宾、韩国、澳洲、印度、新西兰、印尼、新加坡
12月26日(周三)--香港、澳洲、新西兰
12月31日(周一)--日本、菲律宾、韩国、泰国、印尼、台湾、俄罗斯
注:具体市场休假安排,将在节前另发客户通告.(完)
浏览原文请点选[HOL2/DIARY].参考欧美休假安排原文报导,请点选[HOL1/DIARY][HOL3/DIARY].所有中文版假期安排,请点选[HOL/CN]
--整理 兰秀娟
路透香港2月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，作为独家牵头行兼簿记行，渣打香港已为中国国有汽车生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)启动2.9亿美元五年期可转让定期贷款。
0953GMT * 澳元可能特别容易受到当前股市跌势的影响 * 澳元/美元先前走势非常强劲，自12月以来上涨7.7% * 但澳元/美元多次在0.77水位遇阻回落，与2016年情况相似 * 交易员目前的澳元部位偏多，整体上也作多收益较高的货币 * 澳元多仓可能遭遇出清压力，若收在0.7622美元下方，可能引发争相退出部位的卖盘 (完) (编译 蔡美珍；审校 张明钧)
* 短率未变，分配不均但整体偏宽 * 大型龙头银行微升买票利率，先前偏低 * 银行承作跨月RP仍保守以对 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月17日 - 台湾银行间短率周五大致持稳。资金调度人员称，两年期定存单标售显示市场资金稳 中偏宽，虽然银行间仍分配不均，但要度过月底应无问题。 资金调度人士表示，月底有四天连续假期，为因应不时之需，部分银行态度仍保守，到期不愿拆出。但也 有银行因资金改善，拆入到期后不再续借。这显示分配不均的情况仍在，但已较日前有所改善。 〞两大龙头至少一家有钱，以前是当救援用，现在要靠他当主场投手。〞一位大型票券商交易主管说。 另一大型票券商交易员称，两年期定存单标售结果出炉后，今日市场气氛更为好转，原本开开关关的银行 ，今日多可以开门拆款与买票。 一大型银行资金调度人士表示，感觉大家今日都用不到钱，有些到期没有继续拆借。明日因月底连续假期 弹性上班，气氛料将更为清淡。 不过另一拆入方的大型银行人士则称，部