版本:
中国
亚洲 | 2012年 6月 29日 星期五 08:16 BJT

《汇市简讯》欧元/坡元卖盘料阻止美元/坡元升势

2332GMT

* 美元/坡元在隔夜市场一度攀升至1.2824,受风险厌恶情绪推动,最终收报1.2801

* 欧洲问题和风险令美元/坡元受到良好支撑,但上涨则受阻于欧元/坡元卖盘

* 坡元的避险地位亦会限制美元/坡元盘中的涨势

* 亚洲交易时段料在1.2800-1.2848(6月25日所及高点)区间

--编译 郑茵;审校 程琳

全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐