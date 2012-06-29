〔欧洲政经〕欧元区官员建议尽早设立统一的银行业监管机构--文件

路透布鲁塞尔6月29日电---根据周四欧盟峰会上起草的一份文件,欧元区财政官员已向该地区领导人提议,尽早设立欧洲央行参与在内的单一银行业监管机构.

该文件称,一旦这一监管机构成立,欧元区永久援救基金欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)就可能获准直接对受困银行进行资本重组,而不是必须向相关政府发放贷款.