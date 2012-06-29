〔欧洲政经〕欧元区官员建议尽早设立统一的银行业监管机构--文件

台湾汇市：台币早盘于平盘附近波动，外资及进出口商皆作壁上观
路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。
路透布鲁塞尔6月29日电---根据周四欧盟峰会上起草的一份文件,欧元区财政官员已向该地区领导人提议,尽早设立欧洲央行参与在内的单一银行业监管机构.
该文件称,一旦这一监管机构成立,欧元区永久援救基金欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)就可能获准直接对受困银行进行资本重组,而不是必须向相关政府发放贷款.
路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。
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