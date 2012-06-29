〔加股业绩〕RIM公布大额亏损,延迟推出黑莓10手机

路透多伦多6月28日电---Research In Motion Ltd RIM.TORIMM.O周四公布超出预期的营业亏损,为八年来第一次出现营业亏损;同时宣布下一代黑莓手机推出时间延迟至明年年初.

RIM称,下一代黑莓10手机延迟问世,是因为向平台整合一些特征以及海量编码的"耗时超出预期."稍早RIM称将在2012年末推出该款手机.

"喔!大灾!"位于旧金山的Charter Equity Research董事总经理Edward Snyder称.RIM陷入"手机恶性循环."

RIM此前承诺今年砍掉10亿美元营运成本.其表示计划裁掉约30%的员工,或5000个工作岗位,该公司黑莓智能手机出货连续第二个季度大幅萎缩.

截至6月2日的三个月,RIM调整后净亏1.92亿美元,或每股亏损0.37美元.营收锐减33%至28亿美元.

该公司此前警告过将公布营业亏损,但当时未提供具体细节.

据此前路透调查,分析师平均预期RIM每股亏损0.07美元,营收为30.7亿美元.

一年前RIM公布净利6.95亿美元或每股1.33美元,营收为49.1亿美元.

RIM同期黑莓智能手机出货量为780万部,两个季度前为超过1,400万部.这是2009年末以来,季度出货量首次低于1,000万部.

RIM股票在Nasdaq盘后交易中大跌14%至7.86美元,市值为41.2亿美元,远低于曾经辉煌的840亿美元市值.

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