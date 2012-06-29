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亚洲 | 2012年 6月 29日 星期五 08:13 BJT

《汇市简讯》马币今日或需要央行强力支撑

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* 美元/马币(林吉特),坡元/马币有可能分别触及3.20和2.50水准,市场关注马来西亚央行举措

* 风险偏好降温,且马来西亚国家石油公司Petronas将收购加拿大Progress Energy的消息令马币保持疲弱

* Petronas收购Progress Energy的交易金额为53.6亿美元

* 马币NDF隔夜市场交投于3.2000-3.2050,收报3.2000-3.2040

* 现汇市场可能高开于3.1960-3.1970左右

--编译 郑茵;审校 程琳

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