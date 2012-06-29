〔金砖国家〕6月28日股汇市收盘纵览

台湾汇市：台币早盘于平盘附近波动，外资及进出口商皆作壁上观
路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。
路透6月29日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月28日(周四)走势纵览.
MSCI新兴市场指数.MSCIEF收低0.71%,报906.71点.
中国股市:继续震荡下跌1%,并创近六个月收盘新低.外围市场普遍反弹亦未能带动大盘回升,市场信心溃散令股指连续第七个交易日回落. 沪综指.SSEC收报2,195.843点,下跌21.091点或0.95%,创1月6日以来最低,当日收盘为2,163.395.今日上海A股成交额为501亿元人民币,上交易日为451亿元.[.SSCN]
香港股市:收低,回吐午盘涨幅,因投资者赶在月末前对近期表现出色的个股进行了结获利,此外欧元区即将再次召开峰会使得许多投资者离场观望. 恒生指数.HSI收跌0.8%报19,025.3点.恒生国企指数.HSCE收跌1.3%,报9,336.4点. [.HKCN]
中国汇市:-中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS略收低.欧盟峰会召开在即,但市场对会议取得突破性进展的预期不高,因此美元指数.DXY续涨可能性仍较大. 境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水465点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.4040元.
[CNY/CN]
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印度股市:小幅上扬,政策改革希望支撑人气.指标BSE指数.BSESN上涨0.14%,收报16,990.76点,连续第三天温和上涨.[.BO]
印度汇市:印度卢比兑美元创两周来最大百分比涨幅,市场寄望迟滞已久的改革将加快速度.印度卢比兑美元INR=D2收在56.80/81,周三收报57.15/16.[INR/]
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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,280.920点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收跌2.09%至689.93点.
俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌0.39%至33.1300;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX跌0.22%,报41.1800.
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巴西股市:主要股指下跌,受石油企业OGX拖累.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP收低0.86%,可能创下2008年第四季以来的最大季度跌幅.[ID:nL2E8HSCMT]
巴西汇市:巴西雷亚尔反弹,因央行放宽对出口融资的限制.巴西雷亚尔兑美元BRBY涨0.07%至2.0757.[ID:nL2E8HSKEA]
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南非股市:下跌,投资者出脱风险资产,因其担心欧洲峰会无法解决债务危机.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收挫1.61%,报29,204.66点.综合指数.JALSH收低1.47%,报33,252.55点.[.J][ID:nL6E8HSGSU]
南非汇市:南非兰特兑美元ZAR=D3大致持平于8.43.投资者关注欧盟峰会.[ZAR/][ID:nL6E8HSHJK].(完)
--编译 张涛;审校 程琳
路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。
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