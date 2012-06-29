〔金砖国家〕6月28日股汇市收盘纵览

中国股市:继续震荡下跌1%,并创近六个月收盘新低.外围市场普遍反弹亦未能带动大盘回升,市场信心溃散令股指连续第七个交易日回落. 沪综指.SSEC收报2,195.843点,下跌21.091点或0.95%,创1月6日以来最低,当日收盘为2,163.395.今日上海A股成交额为501亿元人民币,上交易日为451亿元.[.SSCN]

香港股市:收低,回吐午盘涨幅,因投资者赶在月末前对近期表现出色的个股进行了结获利,此外欧元区即将再次召开峰会使得许多投资者离场观望. 恒生指数.HSI收跌0.8%报19,025.3点.恒生国企指数.HSCE收跌1.3%,报9,336.4点. [.HKCN]

中国汇市:-中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS略收低.欧盟峰会召开在即,但市场对会议取得突破性进展的预期不高,因此美元指数.DXY续涨可能性仍较大. 境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水465点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.4040元.