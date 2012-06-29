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亚洲 | 2012年 6月 29日 星期五 08:51 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--6月29日

新股申购：      
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 网上申购日 证交所 公司名称  申购代码   发行量(万股)   发行价(元)   市盈率(倍)   主承销商 解冻日
    6/29      深   迪森股份   300335         3,488      13.95         47.58      广发证券  7/4
    7/4       深   乔 治 白   002687   不超过2,465        --           --        华泰联合  7/9
    7/5       深   金河生物   002688   不超过2,723        --           --        银河证券  7/10
    7/6       沪   喜 临 门     --     不超过5,250        --           --        中信证券  7/11  
   *7/9       深   博 林 特   002689   不超过7,750        --           --        中德证券  7/12
   *7/10      深   银邦股份   300337   不超过4,680        --           --        国盛证券  7/13
   *7/10      深   润和软件   300339   不超过1,919        --           --        中信证券  7/13
   *7/18      深   开元仪器   300338   不超过1,500        --           --        平安证券  7/23

 新股上市:
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 上市日 证交所  公司名称   股票代码   上市量(万股)  发行价(元/股)  市盈率(倍)  主承销商 解冻日  
   --     深    亿 利 达   002686          --           16.00        23.85     国金证券 
   --     深    津膜科技   300334          --           16.78        46.61     中信建投
   --     沪    中信重工  *601608          --            4.67        16.19     中德证券  7/2
                                                                               中信证券 
   --     深    新 文 化   300336          --           25.00        42.37     海通证券  7/3 

  注: 1. 本表包括新股发行及上市.
      2. *代表新增内容.(完)

  --整理 冉莹; 审校 乔艳红

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