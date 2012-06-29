《中国已公布新股发行上市日程表》--6月29日

新股申购： ---------------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 6/29 深 迪森股份 300335 3,488 13.95 47.58 广发证券 7/4 7/4 深 乔 治 白 002687 不超过2,465 -- -- 华泰联合 7/9 7/5 深 金河生物 002688 不超过2,723 -- -- 银河证券 7/10 7/6 沪 喜 临 门 -- 不超过5,250 -- -- 中信证券 7/11 *7/9 深 博 林 特 002689 不超过7,750 -- -- 中德证券 7/12 *7/10 深 银邦股份 300337 不超过4,680 -- -- 国盛证券 7/13 *7/10 深 润和软件 300339 不超过1,919 -- -- 中信证券 7/13 *7/18 深 开元仪器 300338 不超过1,500 -- -- 平安证券 7/23 新股上市: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量(万股) 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 -- 深 亿 利 达 002686 -- 16.00 23.85 国金证券 -- 深 津膜科技 300334 -- 16.78 46.61 中信建投 -- 沪 中信重工 *601608 -- 4.67 16.19 中德证券 7/2 中信证券 -- 深 新 文 化 300336 -- 25.00 42.37 海通证券 7/3 注: 1. 本表包括新股发行及上市. 2. *代表新增内容.(完) --整理 冉莹; 审校 乔艳红